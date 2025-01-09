Борьбу с наледью усилили в Нижнем Новгороде из-за внезапной оттепели Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде дорожные службы активизировали работы по уборке наледи и устранению последствий резкой смены погоды. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, плюсовая температура и дожди, пришедшие на смену морозам, создают серьёзные вызовы для содержания городских дорог. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продержится в городе около недели.

Представители департамента отметили, что главной трудностью этой зимы стали не снегопады, а частые температурные перепады, сопровождающиеся дождями. Такие условия провоцируют образование гололёда и скопление воды на дорогах. Для борьбы с этим городские службы задействовали весь доступный ресурс. Дороги и тротуары обрабатываются противогололёдными материалами, наледь убирается, а вода оперативно откачивается.

"Мы работаем круглосуточно. Где-то удаётся действовать на опережение, а где-то приходится устранять последствия. Призываем жителей города быть особенно внимательными на дорогах", — добавили в департаменте.

Работы ведутся во всех районах города. Информацию о текущем состоянии дорог и тротуаров, а также о работе дорожных служб, можно узнать через социальные сети районных администраций.

Ранее сообщалось, что нижегородцы поголовно жалуются на сильный гололед.