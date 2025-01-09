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Общество

Испытания двух судов "Спутник" стартовали в Нижегородской области

27 января 2025 18:02  [118] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Рабочие испытания двух судов на воздушной подушке "Спутник", приобретенных через программу льготного лизинга при участии ГТЛК, уже начались. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Параллельно компания "Водолет" занимается оформлением необходимой разрешительной документации, чтобы сразу после завершения тестов запустить суда на маршруты, востребованные среди местных жителей. Профильным ведомствам поручено определить ключевые регионы для эксплуатации этих судов, основываясь на запросах муниципальных властей и населения.

Начало перевозок запланировано на конец февраля - начало марта. Основная цель "Спутников" состоит в обеспечении транспортного сообщения между населенными пунктами в то время, когда ни паромы, ни ледовые переправы не функционируют, вынуждая людей либо рисковать, пересекая замерзшие водоемы, либо совершать обходной путь длиной около 300 км по автодороге.

Каждое судно рассчитано на перевозку девяти пассажиров вместе с капитаном.

Ранее сообщалось, что семь судов на подводных крыльях выпустят в Нижегородской области в 2025 году.

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Теги:
Глеб Никитин Судостроение Судоходство
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