Борис Петров стал и.о. гендиректора "Красного Сормова" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово" Советом директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" принят ряд кадровых решений, сообщает Telegram-канал нижегородского судостроительного предприятия. Так, на Совете было принято решение назначить Бориса Ивановича Петрова временно исполняющим обязанности генерального директора. Одновременно исполнительным директором ПАО "Завод "Красное Сормово" стал Сергей Михайлович Ляшенко. Ранее стало известно, что Совет директоров завода "Красное Сормово" досрочно отправил Кругляшова в отставку.

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