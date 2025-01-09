Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2025 14:13  [52] Стоимость проезда повысится в автобусах Балахны
28 января 2025 14:04  [76] ККС признала обоснованными 100 жалоб на судей Нижегородской области
28 января 2025 13:30  [151] Нижегородский суд решит судьбу сжегшего паспорт певца Шарлота
28 января 2025 13:28  [79] Чат-боты: ключевой инструмент для интернет-магазинов
28 января 2025 13:24  [88] Как лепнина может улучшить восприятие пространства в комнатах с низкими потолками
28 января 2025 13:20  [89] Укладка фанеры на деревянный пол
28 января 2025 13:00  [124] Еще один ветхий дом снесут на улице Беломорской в Сормове
28 января 2025 12:53  [99] В Госдуме предложили разрешить прописку в аппартаментах
28 января 2025 12:46  [140] 9 кандидатов претендуют на места в Квалификационной коллегии судей в Нижегородской области
28 января 2025 12:28  [176] Строительство детсада в нижегородском ЖК "Зенит" начнется в 2025 году
Общество

В Госдуме предложили разрешить прописку в аппартаментах

28 января 2025 12:53  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Государственной Думе предложили разрешить регистрацию по месту жительства в апартаментах, чтобы сделать их более доступными для молодых семей. Насколько это осуществимо и какие последствия может иметь, рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По словам специалиста, такое предложение имеет свои плюсы, но важно тщательно проработать его законодательно. Сейчас апартаменты обычно строятся как нежилые помещения.

Эксперт считает, что регистрация в апартаментах может стать дополнительным преимуществом при их покупке, но возникает вопрос о том, как это будет соотноситься с другими нормами, например, о тишине.

"Если человек прописан в жилом помещении, как в этом случае будут распространяться нормы, которые у нас действуют в многоквартирных домах — вопрос большой" — отметил Дмитрий Ракута.

Он также предположил, что введение этой нормы может привести к росту цен на апартаменты, стоимость которых в настоящее время занижена.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2025 10:29  [177] Цены на новостройки в Нижнем Новгороде изменились минимально в начале года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph