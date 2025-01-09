В Госдуме предложили разрешить прописку в аппартаментах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Государственной Думе предложили разрешить регистрацию по месту жительства в апартаментах, чтобы сделать их более доступными для молодых семей. Насколько это осуществимо и какие последствия может иметь, рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По словам специалиста, такое предложение имеет свои плюсы, но важно тщательно проработать его законодательно. Сейчас апартаменты обычно строятся как нежилые помещения.

Эксперт считает, что регистрация в апартаментах может стать дополнительным преимуществом при их покупке, но возникает вопрос о том, как это будет соотноситься с другими нормами, например, о тишине.

"Если человек прописан в жилом помещении, как в этом случае будут распространяться нормы, которые у нас действуют в многоквартирных домах — вопрос большой" — отметил Дмитрий Ракута.

Он также предположил, что введение этой нормы может привести к росту цен на апартаменты, стоимость которых в настоящее время занижена.