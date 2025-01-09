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Экономика

Цены на новостройки в Нижнем Новгороде изменились минимально в начале года

28 января 2025 10:29  [99] Экономика

В первой половине января 2025 года медианная стоимость квадратного метра жилья в новостройках Нижнего Новгорода выросла незначительно – на 0,4% по сравнению с декабрем 2024 года, достигнув отметки в 183 000 рублей. При этом объем предложений от застройщиков остался на уровне прошлого месяца, сообщает сервис "Яндекс Недвижимость".

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в Нижнем Новгороде составила 9,9 млн рублей, что на 2% выше, чем в декабре. Средняя площадь лота в городе достигла 53,2 кв. м.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других российских миллионниках. Рост медианной стоимости квадратного метра в новостройках был зафиксирован в 13 из 16 крупнейших городов страны. В среднем по мегаполисам цены увеличились на 0,9%, составив около 179 000 рублей за квадратный метр. Снижение стоимости за месяц отмечено только в Уфе (-2,7%), Волгограде (-0,7%) и Омске (-0,4%).

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров объясняет такую динамику изменениями в структуре предложения. По его словам, наиболее вероятным сценарием для рынка в ближайшие месяцы станет стагнация цен или ежемесячный рост в пределах 1%.

"Рынок традиционно замедляется в январе, но мы ожидаем возвращения спроса к уровням осени-начала зимы 2024 года", – отметил Белокуров.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в Нижнем Новгороде рухнули после отмены льготной ипотеки.

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Теги:
Жилье Недвижимость Цены
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