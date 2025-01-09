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Общество

ККС признала обоснованными 100 жалоб на судей Нижегородской области

28 января 2025 14:04  [83] Общество

В 2024 году в Квалификационную коллегию судей (ККС) Нижегородской области поступило 1 124 жалобы на действия федеральных и мировых судей. Об этом сообщил Алексей Мартынов, представитель общественности в ККС, на заседании комитета ЗСНО по вопросам государственной власти.

Среди поданных жалоб 427 касались нарушений процессуальных и правовых норм, 112 жаловались на волокиту, 19 — на неэтичное поведение судей, две — на недостойное поведение, а еще пять были анонимными. Из поступивших обращений ККС успела ответить на 1 011 жалоб, 64 вернула без рассмотрения, 40 были отозваны заявителями, а четыре передали в государственные органы.

В результате рассмотрения обоснованными признали 100 жалоб — это на пять меньше, чем годом ранее. По итогам 2024 года к дисциплинарной ответственности привлекли троих судей из Дзержинского, Арзамасского городских судов и Перевозского райсуда. Одного из них вынесли предупреждение, а двух понизили в квалификационном классе. Отметим, что такое наказание применяется впервые. Основаниями для дисциплинарных мер стали нарушения этических норм, правила делопроизводства и затягивание сроков рассмотрения заявлений от граждан.

Ранее сообщалось, что девять кандидатов претендуют на места в Квалификационной коллегии судей в Нижегородской области.

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