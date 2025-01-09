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Общество

9 кандидатов претендуют на места в Квалификационной коллегии судей в Нижегородской области

28 января 2025 12:46  [41] Общество

В 2025 году заканчиваются полномочия текущего состава Квалификационной коллегии судей (ККС) Нижегородской области, отвечающей за назначение судей, их аттестацию, отставки и рассмотрение дисциплинарных дел. На семь вакантных мест претендуют девять кандидатов, большинство из которых представляют высшие учебные заведения.  

Среди претендентов — Александр Аникин, Вера Елисеева, Елена Леханова, Максим Прилуков и Ольга Сиземова из ННГУ, Николай Чих из Волжского госуниверситета водного транспорта, а также судьи в отставке Ирина Софронова и Марина Медведева. Девятый кандидат — Марина Тихомирова, возглавляющая службу внутреннего контроля "НБД-Банка".  

Поскольку число претендентов превышает количество мест, двух кандидатов придется исключить. Дмитрий Бедняков, советник губернатора и депутат, предложил предварительно обсудить кандидатуры в комитете по госвласти, чтобы сформировать согласованный список из семи человек. Окончательное решение по составу будет принято в феврале на заседании областного парламента.

Ранее сообщалось о досрочной отставке гендиректора нижегородского завода "Красное Сормово" Станислава Кругляшова. И.о. директора назначен Борис Петров.

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