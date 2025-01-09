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Контракты нового типа заключат на 18 нижегородских маршрутах с 1 февраля

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Контракты нового типа будут заключены на 18 нижегородских маршрутах с 1 февраля. Об этом сообщил в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

По данным ЦРТС, маршруты А-40, А-50, А-64, А-58, А-92, А-8, А-25, А-35, А-56, А-43, А-62, А-33, А-77, А-37, А-73, А-16, А-12, А-72 перейдут на систему оплаты за фактически выполненный объем рейсов.

Напомним, что автобусный маршрут А-76 в Нижнем Новгороде перейдет на брутто-контракт с 1 марта.

Также сообщалось, что в 2025 году на брутто-контракты перейдут еще 55 нижегородских автобусных маршрутов.

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
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