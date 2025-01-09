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Спорт

Глеб Никитин показал, как идет строительство Ледового дворца на Стрелке

28 января 2025 15:05  [136] Спорт

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о выполненных работах в Ледовом дворце на Стрелке.

Как сообщил глава региона, строители закончили создание фундамента для двух тренировочных площадок.

Кроме того, на арене основного поля уже началась установка ограждения и трибун для зрителей. Также продолжаются работы по отделке фасада здания. Параллельно идет установка эскалаторов.

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде готов на 70%. Строительные работы начались в июле 2022 года.

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Теги:
Глеб Никитин Строительство Хоккей
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