Глеб Никитин показал, как идет строительство Ледового дворца на Стрелке Спорт

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о выполненных работах в Ледовом дворце на Стрелке.

Как сообщил глава региона, строители закончили создание фундамента для двух тренировочных площадок.

Кроме того, на арене основного поля уже началась установка ограждения и трибун для зрителей. Также продолжаются работы по отделке фасада здания. Параллельно идет установка эскалаторов.

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде готов на 70%. Строительные работы начались в июле 2022 года.