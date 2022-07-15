Подрядчик приступил к строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Спасибо, Нижний!"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подрядчик приступил к строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время на строительной площадке идут работы по демонтажу асфальтового покрытия и разработка котлована.

Ранее сообщалось, что строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства. Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца в декабре 2021 года. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.

Кроме того, Глеб Никитин представил макет дворца председателю правительства РФ в ходе конференции "ЦИПР-2022" в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его строительство планируется завершить в 2024 году.