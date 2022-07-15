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Подрядчик приступил к строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время на строительной площадке идут работы по демонтажу асфальтового покрытия и разработка котлована.
Ранее сообщалось, что строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства. Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца в декабре 2021 года. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.
Кроме того, Глеб Никитин представил макет дворца председателю правительства РФ в ходе конференции "ЦИПР-2022" в Нижнем Новгороде.
Напомним, что ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его строительство планируется завершить в 2024 году.
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