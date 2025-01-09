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Общество

Нижегородцам рассказали о новой мошеннической схеме с сервисом "Росплатёж"

28 января 2025 15:24  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Мошенники начали массово создавать фишинговые сайты, имитирующие сервис "Росплатёж", используя его популярность для привлечения жертв. Преступники предлагали пользователям оплатить налоги с якобы выигранных средств, прикрываясь известным брендом.

Как рассказал телеканалу "360" ведущий инженер УЦСБ Евгений Новосёлов, впервые такие схемы появились в прошлом году. Преступники выбирают "Росплатёж" из-за широкой аудитории, анонимности транзакций и возможности обхода банковских систем. Они используют сервис для получения оплаты за несуществующие товары и услуги, что приводит к финансовым потерям, утечке персональных данных и ущербу репутации компании.

По словам эксперта, под угрозой мошенничества находятся люди, ищущие выгодные предложения, скидки и финансовые услуги на сторонних ресурсах, а также пользователи, не знакомые с основами интернет-безопасности и приобретающие билеты на мероприятия на неофициальных платформах.

Новосёлов подчеркнул, что для защиты от мошенников важно проверять сервисы, не передавать личные данные сомнительным платформам и игнорировать подозрительные ссылки.

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Теги:
Интернет мошенники Мошенничество
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