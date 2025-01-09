Нижегородцам рассказали о новой мошеннической схеме с сервисом "Росплатёж"

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Мошенники начали массово создавать фишинговые сайты, имитирующие сервис "Росплатёж", используя его популярность для привлечения жертв. Преступники предлагали пользователям оплатить налоги с якобы выигранных средств, прикрываясь известным брендом.
Как рассказал телеканалу "360" ведущий инженер УЦСБ Евгений Новосёлов, впервые такие схемы появились в прошлом году. Преступники выбирают "Росплатёж" из-за широкой аудитории, анонимности транзакций и возможности обхода банковских систем. Они используют сервис для получения оплаты за несуществующие товары и услуги, что приводит к финансовым потерям, утечке персональных данных и ущербу репутации компании.
По словам эксперта, под угрозой мошенничества находятся люди, ищущие выгодные предложения, скидки и финансовые услуги на сторонних ресурсах, а также пользователи, не знакомые с основами интернет-безопасности и приобретающие билеты на мероприятия на неофициальных платформах.
Новосёлов подчеркнул, что для защиты от мошенников важно проверять сервисы, не передавать личные данные сомнительным платформам и игнорировать подозрительные ссылки.
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