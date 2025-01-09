Колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде

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Колумбарий планируют построить на кладбище по улице Пушкина в приволжской столице. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.
Как рассказали в МКУ, в январе 2025 года был заключен договор на разработку проектно-сметной документации по колумбарию, который планируется построить на территории кладбища "По улице Пушкина" (Бугровское кладбище. - Прим. ред.).
Также в ответе на запрос НИА говорится, что пока на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода колумбарии отсутствуют. Зато есть частный колумбарий при крематории в Сормове.
Также на территории Автозаводского района рядом с муниципальным кладбищем "Новое Стригинское" ведется строительство второй очереди нового кладбища "Новое Стригинское".
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