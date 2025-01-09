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Общество

Колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде

28 января 2025 16:24  [199] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Колумбарий планируют построить на кладбище по улице Пушкина в приволжской столице. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ. 

Как рассказали в МКУ, в январе 2025 года был заключен договор на разработку проектно-сметной документации по колумбарию, который планируется построить на территории кладбища "По улице Пушкина" (Бугровское кладбище. - Прим. ред.).

Также в ответе на запрос НИА говорится, что пока на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода колумбарии отсутствуют. Зато есть частный колумбарий при крематории в Сормове. 

Также на территории Автозаводского района рядом с муниципальным кладбищем "Новое Стригинское" ведется строительство второй очереди нового кладбища "Новое Стригинское".

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Теги:
Кладбище
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