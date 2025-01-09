Колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Колумбарий планируют построить на кладбище по улице Пушкина в приволжской столице. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.

Как рассказали в МКУ, в январе 2025 года был заключен договор на разработку проектно-сметной документации по колумбарию, который планируется построить на территории кладбища "По улице Пушкина" (Бугровское кладбище. - Прим. ред.).

Также в ответе на запрос НИА говорится, что пока на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода колумбарии отсутствуют. Зато есть частный колумбарий при крематории в Сормове.

Также на территории Автозаводского района рядом с муниципальным кладбищем "Новое Стригинское" ведется строительство второй очереди нового кладбища "Новое Стригинское".