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Общество

Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность установки колумбариев на кладбищах

26 октября 2021 17:23  [99] Общество

Фото: с сайта нижегородского крематория

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность установки колумбариев (прим. хранилище урн с прахом умерших) на городских кладбищах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства.

"Потребность в такой услуге в городе есть. Сейчас департаментом прорабатываются процедурные вопросы", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ООО "Нижегородский ритуальный дом" планирует установить колумбарии на крупнейших кладбищах Нижнего Новгорода. Об этом намерении сообщал директор единственного в городе крематория Владимир Ворошуха на открытии объекта. 

Однако, компания не получила соответствующего разрешения. В департаменте благоустройства горадминистрации агентству пояснили, что законодательство не предусматривает передачу мест погребения, включая стены скорби, на муниципальных кладбищах в ведение хозяйствующего субъекта.

"Таким образом, вопрос строительства колумбариев на территориях муниципальных кладбищ администрация города будет решать самостоятельно при учете потребностей и мнения населения Нижнего Новгорода", - ранее заявили в департаменте.

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Теги:
Кладбище Крематорий Религия
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