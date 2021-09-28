Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность установки колумбариев на кладбищах

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Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность установки колумбариев (прим. хранилище урн с прахом умерших) на городских кладбищах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства.
"Потребность в такой услуге в городе есть. Сейчас департаментом прорабатываются процедурные вопросы", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ООО "Нижегородский ритуальный дом" планирует установить колумбарии на крупнейших кладбищах Нижнего Новгорода. Об этом намерении сообщал директор единственного в городе крематория Владимир Ворошуха на открытии объекта.
Однако, компания не получила соответствующего разрешения. В департаменте благоустройства горадминистрации агентству пояснили, что законодательство не предусматривает передачу мест погребения, включая стены скорби, на муниципальных кладбищах в ведение хозяйствующего субъекта.
"Таким образом, вопрос строительства колумбариев на территориях муниципальных кладбищ администрация города будет решать самостоятельно при учете потребностей и мнения населения Нижнего Новгорода", - ранее заявили в департаменте.
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