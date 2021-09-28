Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность установки колумбариев на кладбищах Общество

Фото: с сайта нижегородского крематория

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность установки колумбариев (прим. хранилище урн с прахом умерших) на городских кладбищах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства.

"Потребность в такой услуге в городе есть. Сейчас департаментом прорабатываются процедурные вопросы", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ООО "Нижегородский ритуальный дом" планирует установить колумбарии на крупнейших кладбищах Нижнего Новгорода. Об этом намерении сообщал директор единственного в городе крематория Владимир Ворошуха на открытии объекта.

Однако, компания не получила соответствующего разрешения. В департаменте благоустройства горадминистрации агентству пояснили, что законодательство не предусматривает передачу мест погребения, включая стены скорби, на муниципальных кладбищах в ведение хозяйствующего субъекта.

"Таким образом, вопрос строительства колумбариев на территориях муниципальных кладбищ администрация города будет решать самостоятельно при учете потребностей и мнения населения Нижнего Новгорода", - ранее заявили в департаменте.