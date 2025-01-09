Нижегородцы пожаловались на огромные лужи на улицах Гаугеля и Светлоярской Общество

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода пожаловались на огромные лужи на улицах Гаугеля и Светлоярской. Они обратились в редакцию НИА "Нижний Новгород".

Со слов сормовичей, на указанных улицах машины не едут, а плывут. Если на улице Гаугеля это пока никак не сказывается на трафике, но всё же создает неудобства, то на улице Светлоярской на участке от дома №36 до дома №34 лужи создают реальную проблему.

Из-за большого количества воды водители вынуждены снижать скорость, что отражается на движении транспорта. Пробки, по словам сормовичей, там обычное дело. Причем заторы возникают в любое время суток всегда, когда идут дожди или тает снег. Все потому, что воде просто некуда деваться.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в администрацию Сормовского района. Там заверили, что дорожные службы дежурят на потенциально подтопляемых участках улиц и оперативно проводят откачку воды.



"Техника работает круглосуточно. Работы по откачке воды на улицах Светлоярской и Гаугеля проводились сегодня с утра", - уточнили в райадминистрации.



Также в администрации Сормова подчеркнули, что на улице Гаугеля недавно было обновлено асфальтовое покрытие и благоустроены тротуары. Что до Светлоярской, то уже разработан проект по строительству ливневой канализации там. Сейчас определяются сроки и источники финансирования работ.

Ранее сообщалось, что коммунальщики откачивают воду с дорог Нижнего Новгорода после аномальной оттепели.