Коммунальщики откачивают воду с дорог Нижнего Новгорода после аномальной оттепели Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы откачивают талую воду с городских дорог после аномального для января потепления.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, температура воздуха в областном центре оставляет +3 градуса. Подобное погодное явление было зафиксировано в Нижнем Новгороде 20 лет назад.

По словам замглавы администрации города Антона Максимова, с конца декабря с улиц и дорог Нижнего Новгорода вывезли более 50 тысяч кубометров снега. Кроме того, дорожники и снегоуборочная техника в праздничные дни работала круглосуточно.

Антом Максимов также добавил, что, по данным Гидрометцентра России, в январе, в том числе и в Нижнем Новгороде, могут начаться погодные качели, которые принесут сначала аномальное потепление, а затем холода.

"До конца недели синоптики прогнозируют преимущественно плюсовую температуру, переходящую в минус ночью. На улично-дорожной сети города, в том числе под воздействием противогололедных материалов, образовались талые снежные массы. В потенциально подтапливаемых местах дежурит водооткачивающая техника. Оттепели в середине зимы для нашей полосы – нередкое явление. Однако такая погода непродолжительна, поэтому снежные массы не успевают растаять, а последующее похолодание превращает талый снег в лед. Поэтому по погоде проводим повторную обработку ПГМ дорог и тротуаров", – подчеркнул представитель горадминистрации.

Дорожные службы каждого района города активно приводят дорого и улицы в порядок.

В Ленинском районе из-за резкого потепления техника откачивала воду всю прошедшую ночь. Кроме того, рабочие продолжают обрабатывать противогололедными материалами дороги и пешеходные зоны. Особое внимание уделяется обработке остановочных павильонов и подходов к социальным учреждениям. ТСЖ и ДУКи следят за состоянием придомовых территорий.

В Сормовском районе техника работает на откачке воды на ул. Светлоярской, Гаугеля, 70 лет Октября, Федосеенко, пр. Кораблестроителей. Также рабочие прометают и обрабатывают противогололёдными материалами тротуары, проезды и пешеходные переходы.

В Московском районе дорожные службы приводят в порядок пешеходные переходы и тротуары, на Московском шоссе подрядчик очищает остановочные павильоны. Также ночью с улиц района техника откачивала воду. Работа идет в круглосуточном режиме.

В Канавинском районе дорожные рабочие и техника задействованы на откачке воды и противогололедной обработке дорог и тротуаров. Ведется откачка воды на проблемных участках.

В Автозаводском районе ночью и утром тротуары и автомобильные дороги были обработаны противогололедными материалами. Помимо этого, с улиц района идет откачка талой воды, рабочие чистят дождеприемные колодцы, чтобы избежать скопления воды. Кроме того, подрядчики очищают от наледи тротуары, детские и спортивные площадки - на благоустроенных скверах.

В Приокском районе подрядчики обрабатывают дороги и пешеходные зоны, а также очищают их от снега и наледи. Работы продолжаются днём и ночью.

В Нижегородском районе дождеприемные колодцы очищаются от мусора. Параллельно проводится механизированное прометание проезжих частей и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Рабочие вручную убирают остановочные площадки общественного транспорта и пешеходные тротуары.

В Советском районе комбинированные дорожные машины работали всю ночь, очищая автомобильные дороги и тротуары. Ближе к 4:00 утра рабочие приступили к обработке остановочных павильонов, лестничных сходов и подходов к пешеходным переходам. Также с раннего утра работы продолжаются на благоустроенных общественных пространствах, где традиционно большой поток людей. Подрядная организация очищает спортивные и детские площадки от снега и обрабатывает противогололедными материалами пешеходные дорожки.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев города поручил директорам ДУКов предоставить главам районов подробные карты производства работ с перечнем реальных ресурсов, которые есть в наличии.