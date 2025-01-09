Еще три автобусных маршрута появятся в Нижнем Новгороде в 2025 году

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Три новых автобусных маршрута введут в Нижнем Новгороде в этом году, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном ЦРТС.
Так, А-13 свяжет микрорайон "Юг" с улицей Усилова в мае. Маршрут А-78 запустят также в мае от остановки "Красное Сормово" до микрорайона "Верхние Печеры".
Кроме того, на сентябрь запланирован пуск маршрута А-79 "Поселок Нагулино - Станция метро "Парк Культуры".
Запуск новых маршрутов для электробусов и троллейбусов на данный момент не рассматривается, подчеркнули в Центре развития транспортных систем.
Ранее сообщалось, что контракты нового типа заключат на 18 нижегородских маршрутах с 1 февраля.
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