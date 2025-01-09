Партия вакцины от пневмококковой инфекции поступила в Нижегородскую область Общество

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило НИА "Нижний Новгород" о поступлении вакцины против пневмококковой инфекции «Превенар 13» в регион 21 января. Препарат доставлен в достаточном количестве, и сейчас идет распределение доз по медицинским учреждениям в зависимости от их потребностей.

Как отмечают в министерстве, после поступления вакцины в медорганизации пациенты будут приглашаться на прививку согласно очередности. Это касается как детей, так и взрослых, для которых вакцинация является одной из наиболее эффективных мер профилактики пневмококковой инфекции.

Ранее облминздрав сообщил, что поставка вакцин для иммунизации населения осуществляется централизованно через Минздрав РФ в соответствии с утвержденным графиком. В ведомстве напомнили, что кроме вакцинации существуют и неспецифические меры профилактики заболевания, такие как укрепление иммунитета, отказ от вредных привычек и физическая активность.

Помимо вакцины «Превенар 13» в течение года в регион ожидается поступление комбинированных вакцин против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Родители детей, подлежащих иммунизации, будут оперативно информированы о возможности прививки через медицинские организации по месту прикрепления.