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Общество

"Школа 21" для ИТ-специалистов запустила первый в 2025 году отборочный этап для поступления

28 января 2025 17:00  [85] Общество

Фото: Никита Духник

«Школа 21» в Нижнем Новгороде запустила первый в 2025 году отборочный этап для поступления – так называемый «бассейн».

В школе цифровых технологий любой желающий старше 18 лет может бесплатно получить ИТ-профессию. В первом отборочном этапе текущего года принимают участие 227 человек. В течение 26 дней они будут учиться программировать на языке С, напишут код и создадут игру, а также выполнят проекты индивидуально и в командах.

«Школа 21» - один из важнейших проектов экосистемы ИТ-образования в Нижегородской области. Он позволяет привлечь в ИТ-сферу талантливую молодежь и людей всех возрастов, желающих сменить сферу профессиональной деятельности. Мы рассчитываем, что выпускники «Школы 21» будут подключаться к существующим проектам региона, а также создавать собственные инновационные разработки в ключевых отраслях: машиностроении, биотехнологиях, химической промышленности и других», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.    

Средний возраст желающих попробовать свои силы и получить профессию в сфере цифровых технологий — 29 лет. 83% участников «бассейна» составляют жители Нижегородской области. Помимо них, в отборочном этапе также принимают участие жители Владимирской, Кировской областей и Краснодарского края. После успешного прохождения «бассейна» участники переходят на основное обучение.

«Стартовал новый «бассейн» в «Школе 21» в Нижнем Новгороде. Независимо от возраста и предыдущего опыта, у каждого участника есть шанс стать частью ИТ-сообщества и освоить цифровые технологии. Среди них - 50 процентов тех, кто ни разу не программировал. Обучение – прекрасная возможность бесплатно получить профессию в востребованной сфере. Выпускники становятся программистами, инженерами по разработке, менеджерами ИТ-проектов, аналитиками. Более того, предложения о работе большинству из них поступают прямо во время обучения», - отметил председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Отборочный этап и обучение в школе проходят по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Участники развивают не только «твердые», но и «мягкие» навыки, которые помогают создавать качественные ИТ-продукты: умение работать в команде, самодисциплину, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.

Следующий «бассейн» стартует 10 марта. Подать заявку на обучение можно по ссылке: https://21-school.ru/.

Напомним, что «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде в декабре 2024 года при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.   

Подготовка кадров для ИТ-сферы – одна из основных задач нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который сформирован по поручению президента РФ Владимира Путина.

Справка:

Кампус «Школы 21» площадью 2 660 квадратных метров расположен по адресу: Нижний Новгород, ул. Тургенева, 30. Он открыт 24/7. После отборочных этапов каждый участник сможет выстроить индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. В числе направлений – мобильная разработка, кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО. Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно усовершенствовать свои навыки. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе. Срок обучения — от 1,5 года (разработчик начального уровня) до 3-х лет (разработчик среднего уровня). Кроме того, всех участников обучения ждет трехмесячная стажировка в ИТ-компании.

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Теги:
Нацпроект Образование Школа 21
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