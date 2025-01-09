Нижегородская область получит 23 квоты на участие в программе "Земский учитель-2025" Общество

В 2025 году Нижегородская область получит 23 квоты на участие в федеральной программе "Земский учитель", сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональный минобр.

Инициатива реализуется в регионе с 2020 года и уже привлекла значительное число педагогов. В минувшем отборочном цикле на участие в программе поступило свыше 860 заявок от нижегородских учителей, из которых 33 специалиста успешно прошли конкурсный отбор и получили предусмотренные выплаты.

Условия участия остаются неизменными. Учителям, решившим работать в сельской местности или небольших городах, предоставляется разовая компенсационная выплата в размере миллиона рублей. Взамен педагог должен отработать в учебном заведении не менее пяти лет с нагрузкой от 18 часов в неделю. Участвовать в программе могут специалисты в возрасте до 55 лет включительно, а средства выплаты можно использовать по собственному усмотрению.

В число участников программы входят преподаватели разных направлений – от учителей начальных классов до специалистов по истории, обществознанию, иностранному языку, математике, информатике, биологии, физике, технологии, физической культуре, русскому языку и литературе, а также учителя-логопеды.

Программа охватывает 24 муниципальных образования Нижегородской области, среди которых Арзамас, Бор, Чкаловск, Кулебаки, а также несколько районов, включая Городецкий, Перевозский, Лысковский, Шатковский, Володарский и другие.

Ранее сообщалось, что с 2025 года запустят программу "Земский тренер".