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Общество

Программу "Земский тренер" запустят в России с 2025 года

03 декабря 2024 13:40  [118] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу "Земский тренер" по привлечению учителей физкультуры на село. Она должна стартовать с 2025 года, сообщает телеканал "360".

Глава государства также дал указания увеличить долю отечественной спортивной продукции в общем объёме закупок, расширить возможности для занятий спортом лицами с ограниченными возможностями.

Кроме того, озвучено поручение включить физкультурно-оздоровительные услуги в региональные перечни государственных и муниципальных работ.

Напомним, что в ходе послания к Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил, что с 2025 года будет запущена программа "Земский работник культуры". Специалист в малом городе получит 1 млн рублей, на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии — 2 млн рублей. Планируется, что программой воспользуются более 2,5 тысячи человек.

Кроме того, федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут продлены до 2030 года. Такая мера поможет привлечь специалистов в сёла и на отдалённые территории. 

А в Нижегородской области с 2019 года действует федеральная программа "Земский учитель". Она предполагает переезд преподавателя на работу в сельскую местность и единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

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Теги:
Выплаты Физкультура Школы
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