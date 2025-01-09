Возможность сдать на водительские права экстерном обсуждают в Госдуме Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Госдуме предложили разрешить сдавать экзамены на водительские права без предварительного обучения в автошколе. Инициатором этой идеи стал депутат Антон Ткачёв, который направил соответствующий запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. С документом ознакомился телеканал "360".

В 2013 году был принят закон, который запретил самостоятельную подготовку водителей для получения прав категорий А и В и сделал обязательным обучение в автошколах. Это решение было направлено на решение актуальных проблем того времени, таких как возможность слабо подготовленных водителей бесплатно сдавать экзамен в ГИБДД и существование большого числа нелегальных автошкол.

По мнению Ткачёва, на данный момент большинство этих проблем уже удалось решить. Россияне стали более активно заниматься самостоятельным обучением, а практика вождения для категории В теперь подразумевает 56 часов занятий, хотя многие водители приобретают необходимые навыки уже после 30 часов вождения.

Депутат считает, что дальнейшее обучение с инструктором часто является повторением уже освоенных навыков на одном и том же маршруте, что приводит к ненужным тратам денег. Поэтому он предлагает разрешить россиянам сдавать экзамены на права после 30 часов практического вождения, а также сдавать теоретическую часть экстерном без обязательного посещения автошколы. Это позволит будущему водителю сэкономить от 25 до 50 тысяч рублей.