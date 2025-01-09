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Происшествия

Скрытые дефекты выявлены на рухнувшем карнизе ОКН на Семашко в Нижнем Новгороде

29 января 2025 19:32  [3] Происшествия
Скрытые дефекты выявлены на рухнувшем карнизе ОКН на Семашко в Нижнем Новгороде

Скрытые дефекты выявлены на рухнувшем карнизе ОКН на Семашко в Нижнем Новгороде

Фото: паблик программы "Кстати" в VK

Возможной причиной обрушения части фасада жилого дома №2 по улице Семашко стало критическое состояние части конструкции карниза, вызванное длительным воздействием влаги из-за плохого состояния крыши, которая долгое время не ремонтировалась. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в Фонде капремонта МКД Нижегородской области.

В Фонде отметили, что капитальный ремонт фасада и крыши дома по улице Семашко, 2 был выполнен компанией ООО «ПРК «ГЕМЕРА». Все работы были завершены и приняты 20 декабря прошлого года. Ремонт крыши обошёлся в 20,2 млн рублей, а фасада — в 11,5 млн. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.  Однако спустя месяц после завершения ремонта произошло обрушение части фасада на протяжении трёх метров, включая несущую конструкцию карниза.

Важно отметить, что капремонт конструкции карниза не был предусмотрен в научно-проектной документации и не проводился в рамках выполненных работ.

После обрушения рабочие осмотрели крышу и обнаружили, что на участке повреждён армированный профиль карниза, а также элементы, которые его укрепляют и соединяют с каркасом. На внутренней стороне карниза отсутствуют верхние крепления к стене, а в составе бетонных элементов были найдены органические материалы. Подрядчик считает, что выявить их во время капитального ремонта было невозможно.

В ближайшее время региональный оператор совместно с проектировщиками, специалистами авторского надзора и строительного контроля проведут обследование и установят точные причины произошедшего. Также будут предложены варианты восстановления конструкции карниза.

В настоящее время по периметру обрушения установлена сигнальная лента. После детального обследования будет решён вопрос о возмещении ущерба.

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Теги:
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