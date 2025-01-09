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Общество

Ремонт Борского моста в Нижегородской области выполнен на 50%

29 января 2025 14:11  [109] Общество

Ремонт старого Борского моста в Нижегородской области достиг 50% готовности. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минтрансе. 

Напомним, что работы стартовали в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и продолжаются в 2025 году в составе нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей. 

По словам Леонида Самухина, директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, несмотря на сложность объекта и выявленные скрытые дефекты, движение по одной полосе моста было открыто в конце прошлого года – в запланированные сроки. Уже выполнены работы по капитальному ремонту пролётных строений, замене деформационных швов, а на открытой для движения части полностью уложено новое асфальтобетонное покрытие.  

В настоящее время подрядчик продолжает работы на правой половине проезжей части моста:  

- В пролётах 1–13 и 36–66 устанавливаются деформационные швы и демонтируется старый выравнивающий слой.  
- В пролёте 13–17 ведётся устройство монолитного парапета.  
- Работы в зоне железнодорожных путей совмещённого моста, по согласованию с ОАО «РЖД», начнутся в апреле 2025 года.  

Сейчас движение организовано следующим образом:  
- В сторону Бора автомобили едут по двум полосам нового моста.  
- Въезд в Нижний Новгород осуществляется по одной полосе старого моста и по третьей полосе нового моста.  

Нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, продолжает развитие инфраструктуры в стране. Он стал преемником нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги», объединив 12 федеральных программ, направленных на улучшение дорожной сети, ЖКХ, общественного транспорта и повышение безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря. 

Старый Борский мост закрыли на ремонт с 26 марта 2024 года. Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания".

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Теги:
Борский мост Ремонтные работы
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