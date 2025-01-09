Еще 3,4 млрд рублей направят на Ледовый дворец в Нижнем Новгороде

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Финансирование строительства Ледового дворца на Стрелке могут увеличить еще на 3,4 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".
Губернатор Нижегородской области выдвинул предложение о выделении дополнительных средств на постройку хоккейной арены.
Ожидается, что перед окончательным рассмотрением бюджета профильный комитет нижегородского Заксобрания обсудит предложенные корректировки.
На данный момент в спорткомплексе завершены работы по устройству фундамента для двух тренировочных площадок, идет установка ограждений и трибун на главной арене, а также близится к завершению монтаж эскалаторов.
Отмечается, что изменение бюджета связано с потребностью обеспечить непрерывное финансирование проекта в связи с предстоящими изменениями в концессионном соглашении и предотвратить возможные задержки в строительстве многофункционального ледового комплекса.
Ранее Глеб Никитин показал, как идет строительство Ледового дворца на Стрелке.
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