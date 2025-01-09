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Общество

Полиция попросила нижегородцев помочь с поисками женщины и двух 6-месячных детей

30 января 2025 09:00  [85] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжаются поиски 35-летней Светланы Каспрамовой, которая исчезла вместе со своими шестимесячными сыновьями. Женщина перестала выходить на связь несколько дней назад, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Полиция обращается к жителям с просьбой помочь в поисках.  

По словам супруга пропавшей, последний раз она выходила на связь 25 января. После этого мать с детьми бесследно исчезла.  

Приметы Светланы Каспрамовой: на вид 35–40 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого оттенка, длиной ниже плеч. В день исчезновения она могла быть одета в длинную куртку зеленого цвета и серо-зеленую шапку.  

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении женщины и малышей, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам (831) 268-61-10, (831) 268-61-11 либо обратиться по каналам связи 02 или 102.

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Теги:
МВД Поиск пропавшие
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