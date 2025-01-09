Спасенного нижегородского тигренка назвали Волгой Общество

Фото: Telegram-канал SHOT

Тигренку, привезенному из Нижнего Новгорода в приют для диких животных в Ленинградской области, дали имя Волга. Эту новость сообщил приют "Дом тигра" через свою страницу ВКонтакте.

Ранее травмированную тигрицу передали зоопарку "Мадагаскар" в Нижнем Новгороде ее прежние хозяева. Однако учреждение не имело возможности обеспечить должный уход за животным, поэтому было решено перевести его в специализированный хоспис.

Первоначальное обследование, проведенное в Нижнем Новгороде, показало многочисленные травмы. У молодой тигрицы были многочисленные переломы.

Кроме того, выяснилось, что некоторые кости срослись неправильно, вероятно, из-за нехватки кальция, вызванной неправильным питанием в период проживания у частных владельцев.

Как сообщалось ранее, у привезённого в зоопарк Нижнего Новгорода тигренка обнаружили 11 переломов.