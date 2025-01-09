Серийного похитителя автомобильных аккумуляторов поймали в Нижнем Новгороде

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Полицейские Нижнего Новгорода задержали ранее судимого мужчину, который занимался кражей автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В январе поступило восемь заявлений от жителей города, чьи автомобили были припаркованы на улицах Сазанова, Мончегорской и Красноуральской. Из этих транспортных средств неизвестный украл аккумуляторные батареи. Среди пострадавших оказались как владельцы легковых и грузовых автомобилей, так и экскаваторная техника.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный, уже имеющий судимость за имущественные преступления. Задержанный признал свою вину и рассказал, что продавал украденные аккумуляторы в специальный центр. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 158 ч. 1 и 2 УК РФ ("Кража"). Суд отправил его в СИЗО.
В рамках расследования планируется определить общую сумму ущерба, нанесенного пострадавшим. Похищенное имущество было изъято полицией и скоро вернется к своим законным владельцам.
Ранее сообщалось, что экс-начальника нижегородского МВД заподозрили в махинациях с протезами.
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