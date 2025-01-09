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Происшествия

Экс-начальника нижегородского МВД заподозрили в махинациях с протезами

30 января 2025 09:52  [249] Происшествия

Фото: пресс-служба УФСБ по Нижегородской области

Бывший руководитель МВД по Нижнему Новгороду Владислав Пронин, арестованный в ноябре 2024 года по делу о превышении должностных полномочий, мог быть причастен к коррупционной схеме, связанной с изготовлением протезов. Об этом сообщили в программе "Вести. Дежурная часть" (12+).  

После ухода с госслужбы Пронин возглавил государственное предприятие, занимающееся производством протезов, а затем основал частную компанию в той же сфере. Когда бизнес не принес ожидаемой прибыли, он, предположительно, разработал схему незаконного обогащения.  

Следствие считает, что бывший полицейский привлек к делу знакомого специалиста-протезиста и бывших коллег. По версии правоохранителей, они направляли пациентов исключительно в частную фирму, которую Пронин контролировал через подставных лиц.  

В результате государственное предприятие недосчиталось более 40 млн рублей. В ходе расследования у экс-чиновника нашли несколько миллионов рублей наличными и элитную недвижимость. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-главу нижегородского "Теплоэнерго" Илью Халтурина решили оставить в СИЗО до 23 марта 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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