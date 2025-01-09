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Общество

Небольшой рост ДТП с детьми зафиксирован в Нижегородской области в 2024 году

30 января 2025 19:25  [70] Общество

Фото: freepik.com

Число автоаварий с участием детей выросло в регионе на 3,6% по итогам 2024 года.

Как рассказал руководитель нижегородской Госавтоинспекции, полковник полиции Владимир Ежов, всего на дорогах области произошло 546 таких аварий. В результате семь детей погибли, а еще 620 получили травмы. При этом число погибших детей по сравнению с 2023 годом снизилось почти втрое: с 19 до 7.

Начальник нижегородского УГИБДД рекомендовал всем родителям проводить профилактическое воспитание и разъяснять детям необходимость соблюдения Правил дорожного движения.

В свою очередь, замминистра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова отметила, что в 2025 году педагоги усилят работу с учащимися и родителями по профилактике детского травматизма на дорогах.

"Каждую последнюю пятницу месяца во всех школах проводятся классные часы по безопасности дорожного движения. Работы будет усилена", - добавила она.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса сбил 10-летнего ребенка на переходе в Кстове.

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Теги:
ГИБДД Дети ДТП
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