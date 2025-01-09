ЗСНО предложило вырубить часть Мордовского заповедника ради безопасности Сарова Политика

Законодательное собрание Нижегородской области на пленарном заседании 30 января 2025 года одобрило обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, касающееся противопожарной безопасности ядерных объектов закрытого города Саров. Депутаты просят федеральные власти разрешить создание защитной минерализованной полосы на территории Мордовского заповедника имени П.Г. Смидовича, который граничит с Саровом.

Инициатива предусматривает выделение 100-метровой полосы земли для расчистки, что поможет предотвратить распространение огня при возможных лесных пожарах. Поводом для обращения стали события 2021 года, когда крупные природные пожары вплотную подошли к объектам Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), создавая серьезную угрозу.

Существующие природоохранные нормы запрещают вырубку деревьев и полноценную очистку территории заповедника, включая удаление горельников. В связи с этим депутаты предлагают два возможных решения: либо внести изменения в положение о Мордовском заповеднике, разрешив расчистку защитной полосы, либо передать 100-метровый участок под контроль ядерного центра.

Кроме того, в обращении поднимается вопрос о финансировании проекта. Депутаты просят определить источник средств не только для вырубки деревьев, но и для ежегодного поддержания минерализованной полосы в рабочем состоянии.