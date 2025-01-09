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Общество

Мэрия поддержала запрет на транзит грузовиков по Мызинскому мосту

30 января 2025 13:57  [144] Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода одобрила инициативу запретить движение транзитных грузовиков по Мызинскому мосту на время его ремонта. НИА "Нижний Новгород" получило комментарий департамента транспорта и дорожного хозяйства.  

Напомним, что с такой инициативой на комиссии гордумы по транспорту выступил председатель комитета по транспорту нижегородского Заксобрания Владимир Солдатенков, аргументируя это тем, что многотонные фуры создают дополнительную нагрузку на конструкцию моста, который предстоит ремонтировать два года. Профильный комитет ЗСНО направил региональному правительству рекомендацию перенаправить грузовой транспорт на Южный обход Нижнего Новгорода.  

Поскольку Мызинский мост находится в введении города, то за комментарием НИА "Нижний Новгород" обратилось именно туда. В мэрии отметили, что поддерживают инициативу транспортного комитета ЗСНО. Также в профильном департаменте горадминистрации уточнили, что для реализации запрета потребуется установка дорожных знаков, в том числе на границе города и ключевых транспортных развязках. Также необходимо задействовать федеральные и областные автодороги, чтобы большегрузы могли заранее выбирать альтернативный маршрут.  

Ранее НИА "Нижний Новгород" узнало мнение ГИБДД на сей счет. Так вот там выступили против данной инициативы комитета ЗСНО.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Мызинский мост Транспорт
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