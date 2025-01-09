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Экономика

Нижегородские власти собираются купить фургон за 5,2 млн рублей

30 января 2025 17:55  [121] Экономика

Более 5,2 млн рублей собираются потратить нижегородские власти на приобретение семиместного фургона для нужд управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Информация об этом размещена портале госзакупок.

В городском бюджете заложены средства на приобретение специализированного автомобиля для аварийно-спасательных работ. Рассматривается модель "Газель Next A32R23"или аналогичная.

В салоне должно быть место для семи человек, включая водителя, и установлена аудиосистема с навигацией. В багажном отделении потребуется отсек из рифлёного алюминия для крепления ручной пожарной лестницы.

Вместе с автомобилем победитель тендера должен предоставить два огнетушителя, аптечку, знак аварийной остановки, молоток для аварийного выхода и домкрат грузоподъёмностью 10 тонн. Также требуются полка для спасательных шлемов и стеллажи для оборудования.

Ранее сообщалось, что участниками централизованных закупок станут еще несколько федеральных ведомств.

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Теги:
Автомобили Госзакупки
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