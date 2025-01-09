Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2025 18:20  [65] Строить станцию снеготаяния в Автозаводском районе не планируется
30 января 2025 18:10  [97] Аварийный дом в Московском районе Нижнего Новгорода изымают для сноса
30 января 2025 17:39  [650] Три нижегородских продукта попали в «черный список» Роскачества
30 января 2025 16:29  [137] Суд принял решение об исключении Ичалковского бора из охотугодий
30 января 2025 16:24  [121] Нижегородский филиал "Т Плюс" обновил 2,5 км изоляции на тепловых сетях Кстовского округа
30 января 2025 15:57  [146] Власти Нижнего Новгорода направят 6,5 млн рублей на отлов бродячих собак
30 января 2025 15:28  [152] Ученые ННГУ разработали инновационный препарат для лечения рака кожи
30 января 2025 15:25  [121] Отличие апартаментов от стандартного отеля
30 января 2025 15:00  [159] Четыре светофора установят в Нижнем Новгороде в этом году
30 января 2025 14:46  [339] Названы 8 округов Нижегородской области с наибольшим числом смертельных ДТП
Общество

Три нижегородских продукта попали в «черный список» Роскачества

30 января 2025 17:39  [650] Общество

Фото: pixabay.com

Роскачество опубликовало список товаров, которые не соответствуют стандартам качества. Как сообщает NewsNN, в этот список попали продукты из Нижегородской области.

Так, при проверке мороженого со вкусом "бабл-гам" от производителя ИП Теличкин Илья Владимирович было обнаружено, что массовая доля сухих веществ в продукте ниже установленной нормы.

При проверке лососевого риета с вялеными томатами от производителя "Лунское море" было обнаружено, что продукт не содержит лосося, а также не соответствует нормам по содержанию белка и омега-3. Кроме того, в составе продукта были выявлены вредные консерванты, крахмал и соя.

Также эксперты обнаружили нарушения при проверке школьных брюк Katasonov от местного производителя ИП Глебова Анна Николаевна. Как выяснилось, материал верха не соответствует указанному на бирке, а составы на маркировке и ярлыке различаются. Кроме того, в составе изделия было обнаружено превышение нормативов по индексу токсичности в водной среде и сумме общих фенолов.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на шаурму вступит в силу в России в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Роскачество
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2024 09:44  [664] ГОСТ на шаурму вступит в силу в России в 2025 году 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph