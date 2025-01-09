Три нижегородских продукта попали в «черный список» Роскачества Общество

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Роскачество опубликовало список товаров, которые не соответствуют стандартам качества. Как сообщает NewsNN, в этот список попали продукты из Нижегородской области.

Так, при проверке мороженого со вкусом "бабл-гам" от производителя ИП Теличкин Илья Владимирович было обнаружено, что массовая доля сухих веществ в продукте ниже установленной нормы.

При проверке лососевого риета с вялеными томатами от производителя "Лунское море" было обнаружено, что продукт не содержит лосося, а также не соответствует нормам по содержанию белка и омега-3. Кроме того, в составе продукта были выявлены вредные консерванты, крахмал и соя.

Также эксперты обнаружили нарушения при проверке школьных брюк Katasonov от местного производителя ИП Глебова Анна Николаевна. Как выяснилось, материал верха не соответствует указанному на бирке, а составы на маркировке и ярлыке различаются. Кроме того, в составе изделия было обнаружено превышение нормативов по индексу токсичности в водной среде и сумме общих фенолов.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на шаурму вступит в силу в России в 2025 году.