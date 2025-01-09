В 2025 году в России проведут две индексации военных пенсий Общество

Комитет Государственной Думы по обороне активно работает над совершенствованием законодательства в сфере военных пенсий и денежного довольствия военнослужащих. Об этом накануне заявил депутат Андрей Картаполов, сообщает телеканал "360". В результате военные пенсии в текущем году проиндексируют дважды.

По словам Картаполова, комитет подготовил законопроект, который предусматривает индексацию военных пенсий задним числом, с 1 января 2025 года, на 9,5%. Также в документе установлен размер денежного довольствия, учитываемого при расчёте пенсий, на уровне 93,59%. Это поручение было дано президентом России Владимиром Путиным.

Вторая индексация запланирована на осень 2025 года. В соответствии с федеральным бюджетом на 2025–2027 годы, военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца будут дополнительно проиндексированы на 4,5%.

В ближайшее время законопроект будет внесён в Государственную Думу, уточнил Картаполов.

Напомним, предыдущая индексация выплат военным пенсионерам на 5,1% состоялась в октябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России будет проведена индексация более 40 социальных выплат.