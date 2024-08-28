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Общество

Пенсии военнослужащих проиндексируются в октябре

21 сентября 2024 11:17  [115] Общество
В России с 1 октября будут проиндексированы пенсии военнослужащих. Об этом  Lenta.ru  сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1%. Для примера, для военнослужащих средняя пенсия после индексации составит порядка 42 тысяч рублей. Увеличение произойдет в среднем на 600-650 рублей", — рассказала Светлана Бессараб.

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что внесет в нижнюю палату законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. По его словам, первая версия документа не получила поддержки среди коллег, но идея становится все более актуальной из-за повышенной инфляции.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 2025 года.

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Теги:
Военные Индексация Пенсия
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