Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 января 2025 18:51  [11] "Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы
31 января 2025 18:22  [95] Нижегородцам напомнили об опасности выхода на лёд
31 января 2025 17:49  [131] Почти 20 тысяч нижегородцев рискуют остаться без света
31 января 2025 17:36  [102] Запрет на добычу налима снят в Нижегородской области с 1 февраля
31 января 2025 17:23  [119] Нижегородец узнал о двойных почках только на операционном столе
31 января 2025 17:13  [110] Волонтеры помогают организовать работу предприятия, на которое смогут трудоустроиться ветераны СВО
31 января 2025 16:22  [133] Нижегородцам рассказали об угрозе зимних оттепелей для природы и урожая
31 января 2025 15:43  [157] Истории успеха молодых нижегородских ученых появились на билбордах
31 января 2025 15:06  [171] Сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны
31 января 2025 14:40  [208] Метростроевцы завершили ключевой этап подготовки котлована на площади Свободы  
Общество

Нижегородцам напомнили об опасности выхода на лёд

31 января 2025 18:22  [95] Общество

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода предупреждает жителей о рисках, связанных с выходом на лёд в период оттепели.

По словам руководителя управления Михаила Баранова, беспечное поведение людей часто становится причиной трагедий на воде. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать меры предосторожности: не выходить на лёд во время оттепели и не переправляться через реки в период ледохода. Также следует избегать мест заторов льда, не стоять на обрывистых берегах, где может произойти обвал грунта, не собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Опасно приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоёма, ходить по льдинам и кататься на них.

Сотрудники управления регулярно патрулируют водоёмы и предупреждают горожан об опасности нахождения на льду. В управлении напомнили, что безопасная толщина льда для человека составляет 10–12 сантиметров, а для массового выхода людей — не менее 25 сантиметров.

Ранее сообщалось, что борьбу с наледью усилили в Нижнем Новгороде из-за внезапной оттепели.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лед
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2025 15:19  [480] Борьбу с наледью усилили в Нижнем Новгороде из-за внезапной оттепели
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph