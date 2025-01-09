Нижегородцам напомнили об опасности выхода на лёд Общество

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода предупреждает жителей о рисках, связанных с выходом на лёд в период оттепели.

По словам руководителя управления Михаила Баранова, беспечное поведение людей часто становится причиной трагедий на воде. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать меры предосторожности: не выходить на лёд во время оттепели и не переправляться через реки в период ледохода. Также следует избегать мест заторов льда, не стоять на обрывистых берегах, где может произойти обвал грунта, не собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Опасно приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоёма, ходить по льдинам и кататься на них.

Сотрудники управления регулярно патрулируют водоёмы и предупреждают горожан об опасности нахождения на льду. В управлении напомнили, что безопасная толщина льда для человека составляет 10–12 сантиметров, а для массового выхода людей — не менее 25 сантиметров.

Ранее сообщалось, что борьбу с наледью усилили в Нижнем Новгороде из-за внезапной оттепели.