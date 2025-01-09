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Общество

Нижегородцам рассказали об угрозе зимних оттепелей для природы и урожая

31 января 2025 16:22  [98] Общество

Доцент Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Владимир Воротников рассказал о возможных последствиях аномально тёплой погоды в январе. По его словам, главную угрозу несут не сами оттепели, а резкое похолодание, которое может последовать за ними.  

Эксперт напомнил, как весной 2024 года внезапные майские заморозки и снегопады привели к массовой гибели растений. Некоторые культуры не смогли восстановиться после резкого перепада температур, а у многих деревьев и кустарников почернели и опали листья.  

Сейчас нехарактерное для зимы потепление уже активизировало сокодвижение в древесных растениях. Однако последующие ночные морозы могут привести к повреждению коры, её потемнению и отмиранию. Под угрозой оказываются и сельскохозяйственные культуры.  

Как отметил Воротников, на полях снег частично превратился в плотную ледяную корку, из-за которой озимые культуры могут погибнуть. Причина не в низких температурах, а в том, что под слоем льда растения лишаются доступа к кислороду.  

Учёный подчеркнул, что погодные аномалии становятся всё более непредсказуемыми, а их влияние на природу и сельское хозяйство может быть серьёзным.

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Теги:
Погода урожай
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