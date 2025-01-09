Нижегородцам рассказали об угрозе зимних оттепелей для природы и урожая Общество

Доцент Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Владимир Воротников рассказал о возможных последствиях аномально тёплой погоды в январе. По его словам, главную угрозу несут не сами оттепели, а резкое похолодание, которое может последовать за ними.

Эксперт напомнил, как весной 2024 года внезапные майские заморозки и снегопады привели к массовой гибели растений. Некоторые культуры не смогли восстановиться после резкого перепада температур, а у многих деревьев и кустарников почернели и опали листья.

Сейчас нехарактерное для зимы потепление уже активизировало сокодвижение в древесных растениях. Однако последующие ночные морозы могут привести к повреждению коры, её потемнению и отмиранию. Под угрозой оказываются и сельскохозяйственные культуры.

Как отметил Воротников, на полях снег частично превратился в плотную ледяную корку, из-за которой озимые культуры могут погибнуть. Причина не в низких температурах, а в том, что под слоем льда растения лишаются доступа к кислороду.

Учёный подчеркнул, что погодные аномалии становятся всё более непредсказуемыми, а их влияние на природу и сельское хозяйство может быть серьёзным.