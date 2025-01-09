Почти 20 тысяч нижегородцев рискуют остаться без света Общество

В Нижегородской области около 113 тысяч человек из примерно 1,3 миллиона абонентов имеют задолженность за электроэнергию.

Как сообщает компания "ТНС энерго НН", в большинстве случаев задолженность небольшая и в итоге погашается жителями региона.

Однако бывают случаи, когда люди не оплачивают счета за электроэнергию в течение длительного времени, и сумма долга растёт. В таких ситуациях сотрудники энергоснабжающей организации могут принять решение об отключении электричества. В настоящее время под угрозой отключения находятся 20 тысяч злостных неплательщиков.

Чтобы избежать отключения и не платить штрафы и пени, жителям Нижегородской области рекомендуется своевременно оплачивать счета. Кроме того, компания периодически проводит акции, в рамках которых можно списать пени. Например, до 30 января при оплате долга через СБП можно было избавиться от пени.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о скором дефиците электроэнергии из-за майнинга.