Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2024 15:22  [35] "Эн+Тепло Волга" усиливает контроль за работой теплосетевого комплекса в период заморозков
14 ноября 2024 15:11  [64] Новый пешеходный мост через Петряевский канал установили в Автозаводском районе
14 ноября 2024 15:02  [226] Мошенники придумали новую гибридную схему обмана населения
14 ноября 2024 13:15  [127] Волонтеры Дома народного единства взяли шефство над 100-летним ветераном ВОВ из Харцызска
14 ноября 2024 12:45  [148] Нижегородцам рассказали, как избежать сахарного диабета
14 ноября 2024 12:25  [150] ИИ начнет следить за сбором мусора в Нижегородской области
14 ноября 2024 12:06  [157] Образовательная программа "Школа работодателя" стартовала в Нижегородской области
14 ноября 2024 11:55  [302] Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 в Нижнем Новгороде будут сокращены с 1 декабря
14 ноября 2024 11:50  [183] Нижегородские власти направят 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала
14 ноября 2024 09:53  [176] Молодогвардейцы организовали открытый диалог студентов с немецкой антифашисткой Лианой Килинч
Общество

Орешкин предупредил россиян о скором дефиците электроэнергии из-за майнинга

13 ноября 2024 19:17  [65] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В ближайшие 5–10 лет Россия может столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за активного развития майнинга. Об этом сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на конференции Сбера "FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры", сообщает телеканал "360".

Политик отметил, что сейчас в стране нет проблем с утилизацией электроэнергии. Однако в Южно-Сибирском регионе некоторые энергосистемы столкнулись с дефицитом, который связан с активным развитием и ростом майнинга на этой территории.

По его словам, для экономики страны на горизонте 5-10 лет очень серьёзно встанет проблема дефицита электроэнергии.

"Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?" - заявил Орешкин.

Напомним, Госдума легализовала майнинг криптовалют. В законе прописаны порядок и условия ведения деятельности по добыче криптовалют. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые внесены в реестр Минцифры РФ.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в майнинг в России может превысить 60 млрд рублей за три года.

СПРАВКА:

Майнинг (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ, иными словами - заработок криптовалюты за счёт мощностей оборудования.

Суть майнинга заключается в следующем: владелец компьютера собирает и обрабатывает информацию о проводимых в данный момент операциях с криптовалютой. Эта деятельность необходима для того, чтобы проводились транзакции, обеспечивалась высокая степень их безопасности, а также осуществлялось бесперебойное функционирование всей одноранговой децентрализованной системы.

За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дефицит Электроэнергия Энергетика
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2024 09:56  [858] ФАС и Минцифры не поддержали увеличение тарифов на энергию для майнинга
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph