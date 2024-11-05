Орешкин предупредил россиян о скором дефиците электроэнергии из-за майнинга Общество

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В ближайшие 5–10 лет Россия может столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за активного развития майнинга. Об этом сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на конференции Сбера "FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры", сообщает телеканал "360".

Политик отметил, что сейчас в стране нет проблем с утилизацией электроэнергии. Однако в Южно-Сибирском регионе некоторые энергосистемы столкнулись с дефицитом, который связан с активным развитием и ростом майнинга на этой территории.

По его словам, для экономики страны на горизонте 5-10 лет очень серьёзно встанет проблема дефицита электроэнергии.

"Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?" - заявил Орешкин.

Напомним, Госдума легализовала майнинг криптовалют. В законе прописаны порядок и условия ведения деятельности по добыче криптовалют. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые внесены в реестр Минцифры РФ.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в майнинг в России может превысить 60 млрд рублей за три года.

СПРАВКА:

Майнинг (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ, иными словами - заработок криптовалюты за счёт мощностей оборудования.

Суть майнинга заключается в следующем: владелец компьютера собирает и обрабатывает информацию о проводимых в данный момент операциях с криптовалютой. Эта деятельность необходима для того, чтобы проводились транзакции, обеспечивалась высокая степень их безопасности, а также осуществлялось бесперебойное функционирование всей одноранговой децентрализованной системы.

За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов.