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Культура и отдых

Международная выставка "АРТ МИР" открылась в Нижнем Новгороде 31 января

31 января 2025 21:27  [44] Культура и отдых

Масштабная международная выставка "АРТ МИР" (0+) открылась на Нижегородской ярмарке вечером 31 января. На вернисаже побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Участие в выставке 2025 года принимают более 400 авторов из разных уголков России и 11 стран. 

"В этом году у нас представлена Азия замечательным фотографом Джао Синь из Китая. Также фонд искусства "Голос Африки" представил огромную коллекцию африканского искусства. Еще у нас можно увидеть живописные произведения Мгера Чатиняна, которые мы получили из-под кисти", - рассказала журналистам куратор выставки, директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская.

Тема выставки на этот раз - "Объединяя традиции". И это не только традиции живописи, графики, скульптуры, отметила Федосеева-Царицынская.

"Во многих проектах можно увидеть этнические ценности нашего народа. Например, можете увидеть настоящую "Киберизбу", которую собрали специально на площадке, или фольклорные мотивы, которые легли в основу рефлексий авторов", - рассказала куратор.

Кстати, на участие в "АРТ МИРЕ - 2025" заявились 1200 авторов. Задача была - выбрать самых интересных художников. Но и их оказалось немало. 

"Авторов и работ так много, что у организаторов даже была идея строить двухэтажные стенды, чтоб поместились все. Когда зрители придут на площадку, поймут, что мы задействовали каждый клочок этого пространства. Выставка получилась очень насыщенная", - добавила Федосеева-Царицынская.

Посетить выставку можно будет до 9 февраля. 

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Теги:
Выставка Искусство Нижегородская ярмарка
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