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Культура и отдых

От "Киберизбы" до африканского шаманизма: чем удивляет "АРТ МИР" в этом году

01 февраля 2025 14:34  [59] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялось долгожданное открытие международной выставки «АРТ МИР» (0+). Это событие, которое ежегодно собирает ценителей искусства со всего мира. Экспозиция по традиции разместилась в первом павильоне Нижегородской ярмарки, и у посетителей есть целая неделя, чтобы насладиться работами более 400 авторов из 11 стран.  

Организаторы изначально планировали сделать двухэтажные стенды, чтобы разместить еще больше произведений искусства (живописи, графики, скульптуры и др.), но в итоге решили использовать каждый метр пространства на одном уровне. И, оказавшись внутри, становится понятно, что выставка 2025 года получилась как никогда насыщенной и впечатляющей.  

Тема-2025 —"Объединяя традиции" 

Главная концепция этого года — исследование традиционной культуры и глубокое осмысление таких понятий, как родной дом, корни, истоки.  

«Во многих проектах можно увидеть этнические ценности разных народов. Например, в экспозиции представлена инсталляция „Киберизба“. Это традиционный русский дом в современной интерпретации, наполненный орнаментами, смысловыми деталями и украшенный коврами нижегородского художника Кости Слоя. Внутри даже есть труба, откуда „поднимается дым“», — рассказала куратор выставки, директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская.  

Инсталляция настолько детализирована, что в ней хочется разглядывать каждую деталь.

Выдающиеся авторы и их проекты  

На выставке представлено множество ярких имен, чьи работы заслуживают особого внимания. Например, Джао Синь (Китай) — знаменитый фотограф, представляющий азиатскую часть экспозиции, и Мгер Чатинян, который представил живописные произведения, созданные в уникальной авторской манере. А фонд «Голос Африки» — привез обширную коллекцию африканского искусства.  

Одним из ключевых экспонатов стал стенд Олега Яхнина, выдающегося графика современности. Здесь можно увидеть его живописные и графические работы, а также редкие книги с авторскими иллюстрациями. Одна из таких книг особенно выделяется — это уникальное издание про славянских существ. Книга ручной работы с переплетом из козьей кожи и наборным шрифтом, напечатанным вручную, выпускается ограниченным тиражом. Ее стоимость — 800 тысяч рублей.  

Михаил Дьячков представил три произведения в необычной технике цветовой живописи, основанной на спектральном свете. Он использует преломление белого света и оптические фильтры, создавая из спектра полноценные художественные полотна.  

«Например, работа „Летний тлен“ интересна тем, что свет не ограничивается рамками холста, а выходит за его пределы, создавая эффект живого пространства», — рассказал художник.  

Классика «АРТ МИРа» и неожиданные открытия  

Выставка не обходится без постоянных участников. Дмитрий Кустанович, художник из Санкт-Петербурга, представил свою первую картину, посвященную Нижнему Новгороду — своеобразное признание в любви городу.  

Отдельного внимания заслуживает проект «Философия и искусство», где сочетаются африканские работы и произведения китайской тематики, созданные Александром Смирновым. Среди экспонатов также есть фигурка с забитыми в нее гвоздями — традиционный африканский ритуальный объект, символизирующий исполнение желаний.  

В зоне кафе выставлен внушительный пищевой натюрморт Кости Пьянова — картина, изображающая ветлужский пирог с сахалинской рыбой.  

«Только что вернулся с Сахалина и сразу написал картину. Меня впечатлило, как на Ветлуге запекают рыбу в пироге прямо с костями», — поделился автор.  

Малхаз Имедашвили, постоянный участник «АРТ МИРа», вновь удивил уникальной техникой работы с медью.

Этот метод, по словам художника, не преподают в академиях, он разработал его сам. В центре экспозиции — огромное панно, на создание которого ушло восемь месяцев.  

На открытии к художнику подошел коллега и попросил разрешения сфотографировать работу, чтобы попробовать повторить. Малхаз разрешил и даже пошутил:  

«Можешь на денек домой взять. Но я на миллион процентов уверен, что ничего у тебя не получится. Если кто-то сможет сделать такую же работу — я сам ее куплю!»  

Когда и где посетить?  

Выставка «АРТ МИР» проходит с 1 по 8 февраля с 11:00 до 20:00, а 9 февраля — до 18:00. Стоимость входного билета — 450 рублей, льготный — 250 рублей. Дети до 12 лет могут посетить экспозицию бесплатно. 

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Теги:
Выставка Искусство Нижегородская ярмарка
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