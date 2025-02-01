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Культура и отдых

Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке

01 февраля 2025 14:39  [110] Культура и отдых

На Нижегородской ярмарке открылась выставка "АРТ МИР" (0+)— масштабное событие, собравшее более 400 художников из 11 стран. Там представлены тысячи произведений искусства, проходят лекции, мастер-классы, арт-перформансы и специальные проекты, такие как "После граффити", "Искусство Африки", "На одном языке" и "Искусство и философия Китая»".  

Тема этого года — "Объединяя традиции". Художники исследуют связь прошлого и настоящего, обращаясь к темам родного дома, культурных корней и национального наследия. Выставка обещает быть не просто экспозицией, а пространством для размышлений и диалога о традициях и их месте в современном мире.

Подробности про открывшуюся выставку, на которой побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород", можно почитать тут.

Фото: Александр Воложанин

АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025
АРТ МИР 2025

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Теги:
Выставка Искусство Нижегородская ярмарка
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Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
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