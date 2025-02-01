Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке Культура и отдых

На Нижегородской ярмарке открылась выставка "АРТ МИР" (0+)— масштабное событие, собравшее более 400 художников из 11 стран. Там представлены тысячи произведений искусства, проходят лекции, мастер-классы, арт-перформансы и специальные проекты, такие как "После граффити", "Искусство Африки", "На одном языке" и "Искусство и философия Китая»".

Тема этого года — "Объединяя традиции". Художники исследуют связь прошлого и настоящего, обращаясь к темам родного дома, культурных корней и национального наследия. Выставка обещает быть не просто экспозицией, а пространством для размышлений и диалога о традициях и их месте в современном мире.

Подробности про открывшуюся выставку, на которой побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород", можно почитать тут.



Фото: Александр Воложанин