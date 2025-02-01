Магазин "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде сменил вывеску Общество

Магазин строительных материалов "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде сменил своё название.

Как сообщает NN.ru, теперь на фасаде магазина на Московском шоссе висит вывеска "Лемана Про". Стоит отметить, что французский бренд, ранее владевший магазином, покинул Россию в 2023 году. Управление магазином перешло к местным специалистам.

О том, что компания собирается провести ребрендинг, стало известно летом прошлого года. Тогда же торговая площадка получила новое название "Лемана Про". Первый гипермаркет переименовали в Мытищах Подмосковья в конце прошлого лета. Замена вывески на магазине в Нижнем Новгороде произошла только недавно. Напомним, что сейчас в России работают 111 гипермаркетов "Леруа Мерлен" в 65 городах, в том числе и в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что рейтинг крупнейших иностранных компаний в России возглавил Chery.