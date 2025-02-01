Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2025 17:29  [81] Мэр Нижнего Новгорода исполнил мечту 5-летнего мальчика в рамках "Ёлки желаний"
01 февраля 2025 16:34  [163] Магазин "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде сменил вывеску
01 февраля 2025 15:58  [133] Диалог поколений: в Нижнем Новгороде прошел День памяти краснодонской комсомольской организации "Молодая Гвардия"
01 февраля 2025 14:47  [205] Вылет двух рейсов из Нижнего Новгорода отложен на 12 часов
01 февраля 2025 14:02  [167] Почти 3 тысячи процедур ЭКО проведут в Нижегородской области в 2025 году
01 февраля 2025 10:15  [279] Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Нижегородской области
31 января 2025 19:51  [356] Нижегородских коммунальщиков призвали готовиться к ухудшению погоды
31 января 2025 19:43  [378] Нижегородские власти и "Росатом' договорились о создании "Города здоровья"
31 января 2025 19:24  [351] Контроль за ямочным ремонтом усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели
31 января 2025 18:51  [303] "Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы
Общество

Магазин "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде сменил вывеску

01 февраля 2025 16:34  [163] Общество

Магазин строительных материалов "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде сменил своё название.

Как сообщает NN.ru, теперь на фасаде магазина на Московском шоссе висит вывеска "Лемана Про". Стоит отметить, что французский бренд, ранее владевший магазином, покинул Россию в 2023 году. Управление магазином перешло к местным специалистам.

О том, что компания собирается провести ребрендинг, стало известно летом прошлого года. Тогда же торговая площадка получила новое название "Лемана Про". Первый гипермаркет переименовали в Мытищах Подмосковья в конце прошлого лета. Замена вывески на магазине в Нижнем Новгороде произошла только недавно. Напомним, что сейчас в России работают 111 гипермаркетов "Леруа Мерлен" в 65 городах, в том числе и в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что рейтинг крупнейших иностранных компаний в России возглавил Chery. 

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торговля Торговый центр
Поделиться:
Новости по теме
03 сентября 2024 10:28  [940] Рейтинг крупнейших иностранных компаний в России возглавил Chery 
18 июня 2024 13:20  [817] "Леруа Мерлен" в России сменит название на "Лемана Про"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph