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Общество

"Леруа Мерлен" в России сменит название на "Лемана Про"

18 июня 2024 13:20  [77] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Торговая сеть "Леруа Мерлен" в России сменит название: компания продолжит работу под неймингом "Лемана Про". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на в пресс-службу ретейлера.

Согласно информации, ребрендинг будет проведён поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.

Сайт также будет обновлён в соответствии с новым фирменным стилем в ближайшее время.

В компании также рассказали, что часть магазинов будут обновлены до конца текущего года года, а полный ребрендинг планируют завершить уже в 2025 году.

Напомним, что сейчас в России работают 111 гипермаркетов "Леруа Мерлен" в 65 городах, в том числе и в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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