Часы за 10 млн рублей смогут приобрести нижегородцы у "серьезного человека" Общество

фото: Авито Товары

Специалисты "Авито Товаров" подготовили подборку самых дорогих моделей на нижегородском рынке люксовых часов.

Часы Blancpain Villeret Ultra-Slim 6653Q-1529-55B из белого золота и с ремешком из кожи аллигатора, уникальная модель от знаменитого бренда, обойдется владельцу в 2,295 млн рублей.

Специалисты отмечают, что нижегородцы могут приобрести часы стоимостью в 10 млн рублей, принадлежащие юристу Дмитрию Шемякину.

"В данных часах я выигрывал кассационный спор в АС Северо-Западного округа, в АС Костромской и Ярославской областях", - рассказал владелец "победоносных" часов.

Еще одной популярной моделью являются часы Omega Speedmaster Moonwatch 42 mm стоимостью в 3, 63 млн рублей.

Они пользуются большим спросом из-за особенного материал корпуса: розовое золото сочетается сапфировым стеклом, а хронограф водонепроницаем и премиален.