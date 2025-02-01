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Культура и отдых

Глемпинг построят на территории Лысковского округа Нижегородской области

02 февраля 2025 16:03  [204] Культура и отдых

Ранее данным участок был сформирован для построения грузового порта, подготовленного к поднятию уровня Чебоксарского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба министерства градостроительства и развития агломераций Нижегородской области.

Проектом будет заниматься ООО "МСК-Инвест". Компания обратилась к комиссии по вопросам землепользования и застройки региона для изменения производственной зоны на многофункциональную общественно-деловую зону для размещения глэмпинга.

Согласно информации, Роспотребнадзор не высказался против данной инициативы.

Как сообщалось ранее, нижегородские инвесторы могут получить субсидии на модульные гостиницы.

Министерство экономразвития России объявило конкурс на предоставление субсидий для создания модульных гостиниц в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Участвовать в отборе могут нижегородские инвесторы, заинтересованные в развитии туристической инфраструктуры.

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Теги:
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