Нижегородские инвесторы могут получить субсидии на модульные гостиницы Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство экономразвития России объявило конкурс на предоставление субсидий для создания модульных гостиниц в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Участвовать в отборе могут нижегородские инвесторы, заинтересованные в развитии туристической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.



Поддержка предоставляется проектам, которые будут реализованы с 2025 по 2027 год. Это позволит компаниям, работающим в сфере туризма, заранее планировать свою деятельность и рассчитывать на государственную помощь.



Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что субсидии на модульные гостиницы востребованы как среди инвесторов, так и в регионах. Он подчеркнул, что такие объекты, в частности глэмпинги, можно возводить быстро и без значительных капитальных вложений, а также размещать рядом с природными достопримечательностями, где запрещено капитальное строительство. В 2025 году приоритет будет отдаваться гостиницам, расположенным вдоль автомобильных туристических маршрутов, что поможет улучшить инфраструктуру для автопутешествий.



По данным министерства, субсидии покроют до 50% стоимости инвестиционного проекта, но не более 1,5 млн рублей на один номер в модульном гостиничном комплексе. Финансовая поддержка предназначена для покупки и установки заводских модульных конструкций, не относящихся к капитальным сооружениям.



Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что популярность глэмпингов и модульных отелей среди туристов постоянно растет. В 2024 году, благодаря господдержке, такие проекты были реализованы сразу в 10 муниципалитетах региона, что позволило увеличить номерной фонд на более чем 300 мест. Он выразил уверенность, что новый конкурс поспособствует созданию новых комфортных мест для туристов, включая автопутешественников.



В региональном министерстве подчеркнули, что одним из ключевых условий для получения субсидии в 2025 году станет соответствие земельного участка целям проекта.



Предварительные заявки инвесторы могут направить на рассмотрение до 20 февраля 2025 года. Для этого необходимо подготовить пакет документов и отправить их на электронную почту mintour.nnov@yandex.ru. Более подробную информацию можно найти на сайте министерства https://mintour.nobl.ru/activity/61371/.



Нацпроект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является продолжением проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он направлен на развитие туристической инфраструктуры, поддержку отечественного производства в этой сфере, подготовку кадров и продвижение путешествий по России – как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Кстовском округе ввели турналог.