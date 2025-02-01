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Общество

Глеб Никитин и Юрий Шалабаев поздравили со столетием ветерана Александру Нестеренко

02 февраля 2025 18:44  [205] Общество
фото: администрация города Нижнего Новгорода

фото: администрация города Нижнего Новгорода

Как сообщил в своем официальном tg-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 2 февраля свой 100-летний юбилей празднует нижегородка Александра Нестеренко.

Она является участницей Сталинградской битвы, а также Почётным гражданином города Нижнего Новгорода.

Пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода уточняет, что Глеб Никитин вручил Александре Нестеренко поздравление президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что пенсионерка до сих пор участвует в общественной жизни города и области и служит примером для многих поколений.

Так она ежегодно принимает участие в парадах Победы, а аткже районных праздничных мероприятиях.

"Александра Алексеевна Нестеренко - человек-символ! Школьницей пошла на войну, разведчицей во время обороны Сталинграда уходила в тыл врага, собирала необходимую для нашей армии информацию, Великую Победу встретила в Бресте", - поделился глава региона.

Поздравил ветерана и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Как всегда, она встречает всех гостей сама и провожает к накрытому столу. А дальше - не замечаешь, как бежит время за её историями о войне, родных, мирном времени и активной социальной жизни, которую она старается вести и по сей день. У нее потрясающая память - до малейших деталей помнит многие подробности и даже не записывает телефонные номера, потому что все запоминает - навык настоящей разведчицы", - обратил внимание градоначальник.

Согласно информации, именинница с помощью телемоста смогла пообщаться со своей племянницей, живущей в Волгограде, которую она раньше и не видела.

"Для нее воспитание, чувства к Родине, любовь к Отечеству - главное. А фраза «ничего нет ценнее жизни, жизнь одна» от человека, пережившего тот ужас войны, и сегодня встречающего свой 100-летней юбилей - звучит для всех нас как самый важный урок", - резюмировал в своем tg-канале Глеб Никитин.

Волонтеры помогают организовать работу предприятия, на которое смогут трудоустроиться ветераны СВО.

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Теги:
ВОВ Глеб Никитин Праздники
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