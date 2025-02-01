Нижегородцев приглашают стать донорами антирезусной плазмы для беременных Общество

Жителям Нижнего Новгорода предлагают принять участие в донорской программе по сдаче антирезусной плазмы. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

Эта плазма необходима для производства антирезусного иммуноглобулина, предотвращающего резус-конфликт у женщин с отрицательным резус-фактором. Препарат снижает риск осложнений во время беременности и помогает выносить здорового ребенка.

Из-за мирового дефицита плазмы и роста цен поставки препарата в Россию усложнились, поэтому его сбор стал особенно актуальным. Донором могут стать:

- женщины с Rh (-), у которых при беременности был резус-конфликт и антитела сформировались естественным путем;

- мужчины с Rh (-) в возрасте 18–50 лет;

- женщины 45–50 лет в менопаузе.

Перед сдачей плазмы доноры проходят обязательную иммунизацию и медицинское обследование. После выработки антител нужного уровня плазму можно сдавать бесплатно или за выплату до 1500 рублей. Весь процесс занимает около шести месяцев.

Подробную информацию можно получить в Нижегородском областном центре крови имени Н.Я. Климовой.