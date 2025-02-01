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Общество

Созданный нижегородцем памятник Виктору Цою установят в Кирове

03 февраля 2025 12:40  [6] Общество

Эксперт в области культуры Общественной палаты Нижегородской области Руслан Мамедов получил 3D-прототип будущей скульптуры Виктора Цоя. Как сообщает НТА Приволжье, монумент будет установлен в Кирове.

Место размещения арт-объекта, созданного нижегородским скульптором, пока не определено. Рассматриваются такие площадки, как сквер за бывшим кинотеатром "Октябрь" или парк "Апполо", где ежегодно проводится фестиваль памяти Виктора Цоя (0+).

Кроме того, мемориал планируется посвятить не только Виктору Цою, но и всем отечественным рокерам 80-х в целом.

Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру "Семья Кашириных" изготовили для Балахны.

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Теги:
Киров Общественная палата Памятники
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